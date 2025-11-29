Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, beraberindeki bir heyetle Hindistan’a resmi ziyarette bulundu.

Dimitriu, Hindistan Alt Meclisi Başkanı Om Birla ile görüştü

Rum Meclisi’nden yapılan açıklamada, Birla’nın iki ülke arasındaki ortak tarihi bağlara, ortak demokratik sürece ve iş birliğinin sürekli gelişimine vurgu yaptığı kaydedildi.

Dimitriu ise Birla’ya, Hindistan’ın Kıbrıs sorunundaki sabit pozisyonu ve desteğinden ötürü teşekkürlerini sunarak, “Kıbrıs’ın 50’den fazla yıldır Türk işgalinin ve istilasının sonuçlarını yaşadığını” dile getirdi.

Dimitriu, Rum tarafının Kıbrıs’ta Uluslararası Hukuk ve BM kararlarına uygun, ülkeyi yeniden birleştirecek ve barış ile güvenliği sürekli kılacak bir çözüm taraftarı olduğunu söyledi.

Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın güvenilir ve değerli bir ortağı olduğunu kaydederek, AB ile ilişkilerinde Hindistan’ı her daim destekleyeceğini kaydetti.

Haberde, görüşmede savunma, teknoloji, denizcilik, inovasyon gibi alanlarda iş birliği perspektiflerinin ele alındığı ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde irade ortaya konulduğu belirtildi.