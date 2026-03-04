Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, mühimmat parçasının Hatay ili Dörtyol ilçesinde düştüğünü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmadığını da aktardı.

Bakanlığın, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

“CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK”

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

“HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA CEVAP VERİRİZ”

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz."

NTV

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen füze düşürüldü.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya ek olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da da sürece ilişkin bir açıklama geldi.

"FÜZE PARÇASI HATAY DÖRTYOL'DA AÇIK BİR ALANA DÜŞTÜ"

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

"SÜREÇ KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONLA TAKİP EDİLDİ"

Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir."