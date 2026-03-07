İngiliz üslerine atılan İHA'lar sonrasında büyük korku yaşayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa'dan gelen askeri yardımlar sonrasında 'cesur' açıklamalar yapmaya başladı.

Gazetecilerin Türkiye'den gelen tepkileri sormasına Hristodulidis ''Türkiye'nin tepkileri ve ne diyeceği umurumda değil. Beni ilgilendiren Kıbrıs halkının güvenliğidir, başka hiçbir şey umurumda değil'' cevabını verdi.

Hristodulidis, adadaki İngiliz üslerinin geleceğiyle ilgili olarak “hiçbir ihtimalin dışlanmadığını” söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin geleceğiyle ilgili herhangi bir seçeneğin dışlanmadığını ifade etti ancak konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Kıbrıslı Rum lider, geçtiğimiz gün başkanlık sarayında İngiltere dış istihbarat servisi MI6’ın başkanı Blaise Metreweli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Üslerle ilgili tartışmalar, hafta başında İngiltere’nin Ağrotur hava üssünün İran yapımı olduğu düşünülen bir insansız hava aracının hedefi olmasının ardından gündeme geldi.

Söz konusu üs, 1960 yılında Kıbrıs’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra da Birleşik Krallık’ın egemen toprağı olarak kalmıştı. İngiliz üslerinin statüsü o tarihten bu yana değişmedi.