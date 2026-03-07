Kıbrıs’taki İngiliz egemenliğindeki Ağrotur Üssü’nden kalkan bir F-35 savaş uçağının, Pazartesi gecesi Kıbrıs ile bağlantısı olmayan bir operasyonda, Ürdün’de İran’a ait iki İHA’yı vurduğu ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesine röportaj veren bir İngiliz pilot, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Ürdün semalarında iki “Shahed” tipi insansız hava aracını vurduğunu söyledi. Söz konusu röportajı X (eski Twitter) hesabından paylaşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, gönderiye “İngiliz kahramanlar İngilizlerin hayatını koruyor” notunu düştü.

İngiltere yönetimi, “potansiyel bir bölgesel çatışma öncesinde adaya savunma unsurlarının taşınması” kapsamında F-35 savaş uçaklarını geçtiğimiz ay Kıbrıs’a konuşlandırmıştı