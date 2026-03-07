İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Kıbrıs’taki üssü kullanarak İran'daki füze üslerine yasal olarak saldırabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Lammy, "İnsanlarımızı ve personelimizi korumak tamamen yasaldır ve bu nedenle, bu koşullar altında tüm operasyonel kapasitemiz mevcuttur" dedi.

Lammy, İngiltere'nin İran'a doğrudan saldırması ve böyle bir eylemin yasal olup olmayacağı sorusuna, "Burada avukat gibi davranmak için bulunmuyorum, ancak izleyicilerinizin saldırıya uğramaya karşılık olarak, evet, bölgedeki insanlarımıza saldırmayı planlayan üsleri vurabileceğimizi anlayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Lammy, İran’dan İngiliz çıkarlarına yönelik saldırı tehdidi olması halinde İngiliz savaş uçaklarının İran’daki füze tesislerini vurmasının uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa sayılabileceğini belirtti.

Lammy, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) bölgede faaliyet gösterdiğini ve İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını engelleme görevlerinde bulunduğunu söyledi.

İngiliz hükümeti şu ana kadar doğrudan İran’a saldırı düzenlemediğini belirtse de, gerekirse daha ileri askeri adımların atılabileceğinin sinyalini verdi.

İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki en önemli askeri noktalarından biri olan Kıbrıs’taki Ağrotur hava üssü, bölgedeki operasyonlarda kritik rol oynuyor.