İnsan sağlığını göz önüne alan malzemeleri, hızlı kurulumu, ekonomik fiyatıyla dünyaya ihracat yapan BRT Pool Production Focus artık Pools Plus distribütörlüğünde Kıbrıs’ta.

Prefabrik havuz sistemleriyle, büyük işleri kolaylaştırmak ilkesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapan BRT Pool Production Focus bünyesindeki Sermed Havuz, İstanbul ve Düzce deki üretim tesislerinde bireysel havuzlardan, otel, şantiye, sosyal tesis ve rehabilitasyon havuzları üretiyor. Firma kurulduğu 2003 yılından bugüne 10.000’in üzerinde havuz üretimi ve kurulumu yaparak Türkiye’nin en büyük havuz fabrikası olma özelliği taşıyor.

“10 yılda bir milyondan fazla çocuğa yüzme öğrettik”



Distribütörlük anlaşması sonrası açıklamalarda bulunan BRT Pool Production Focus CEO’su Serhat Barutçu ürettikleri ürünlerin Pools Plus çatısı altında Kıbrıs’ta olacak olmasından dolayı mutlu olduğunu ve sosyal projelere önem verdiklerini belirterek, “Uzun yıllardır Kıbrıs’ta birçok firma ile görüşmelerimiz oldu. Pools Plus’ı tercih etmemizin ana sebeplerinden biri sosyal projelere önem vermeleri. Bu çerçevede KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş sergisinin Londra’da açılması için sponsor olmaları bizleri çok etkiledi. Firma olarak çok önemsediğimiz bir konu. Bu kapsamda çalışmalarımız oldu. Fikri ve tasarımı bize ait “Her Mahalleye Havuz” ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projeleri kapsamında üniversiteler ve yerel belediyelerle iş birliği yaparak okullar ve parklara geçici havuzlar kurduk. 10 yılda bir milyondan fazla çocuk ve gencin yüzme öğrenmesini sağladık. Aynı zamanda evlatlarımızın tüm yaz vakitlerini güzel değerlendirmelerini ve sosyal psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz İnanıyorum ki, Pools Plus ile Kıbrıs’ta da bu tür projelere imza atacağız” dedi.



Pools Plus Direktörü Cem Kar ise Barutçu’ya teşekkür ederek, ““Her Mahalleye Havuz” ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” gibi sosyal projeleri Kıbrıs’ta gerçekleştirmeyi çok isteriz. Bu bağlamda girişimlerimiz olacak. Bizler firma olarak çevre dostu, akıllı ve sağlıklı havuz çözümlerinin Kıbrıs’ta da bulunmasını istiyoruz. Prefabrik havuz sistemleri, hızlı kurulumu, antibakteriyel liner kullanımıyla, sağlıklı, ekonomik ve çevre dostu olması bakımından dünyanın tercih ettiği bir ürün. Betonarme, seramik vs gibi problemleri ortadan kaldıran, Türkiye’nin en büyük havuz fabrikası ürünlerinin Kıbrıs’ta olması bizler içinde mutluluk verici” dedi.