Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

TÜİK ile ENAG arasında fark ikiye katladı. Aradaki farkın ardından ekonomistler, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

ENAG TEMMUZ AYI ENFLASYONU

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olurken, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.

İTO'YA GÖRE TEMMUZ ENFLASYONU

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,62 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 42,48 olarak açıklandı. Haziran ayında 1,77 olarak açıklanan İstanbul'un enflasyonu ayılık bazda 44,38 olarak açıklanmıştı.