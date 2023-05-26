Yurt dışı seçmenden rekor katılım

Yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 889 bin 398 olarak açıklandı. 14 Mayıs’taki seçimde 1 milyon 839 bin 461 kişi oy kullanmıştı

Türkiye’de Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi tamamlandı.

YSK, önceki gün saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 889 bin 398 olduğunu açıkladı.

Gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verme işlemi devam edecek.







14 MAYIS’TA KAÇ KİŞİ OY KULLANMIŞTI?

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 3 milyon 423 bin 759 seçmenin kayıtlı olduğu yurt dışı sandıklarda 1 milyon 691 bin 287 oy kullanılmış geçersiz oylar düşüldüğünde ise oy sayısı 1 milyon 676 bin 268 olmuştu. YSK verilerine göre katılım oranı ise yüzde 49,40 oldu.

Gümrük kapılarında kullanılan oylarında dahil edilmesiyle rakam 1 milyon 823 bin 106’ya, katılım oranı ise yüzde 53.85’e ulaştı.

İLK TURDA HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışında oyların yüzde 57,5’ini aldı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk turu yüzde 39,6 oy oranıyla bitirdi.

KKTC’DEN OYLAR GÖNDERİLDİ

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için KKTC’de kullanılan oylar, oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından dün Havalimanı üzerinden İstanbul’a gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’deki ikinci tur oy kullanma sürecinin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, yaklaşık 85 bine yakın oy kullanıldığını bu rakamın ilk turdan yaklaşık iki bin oy daha fazla olduğunu açıkladı.

