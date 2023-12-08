Yunanistan’la yeni dönem

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra dün ilk kez Yunanistan'a gitti; Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Erdoğan ise Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik “Aramızda çözülemeyecek sorun yok." dedi



TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya 8 bakanla birlikte gitti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Erdoğan ise Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi; "Aramızda çözülemeyecek sorun yok." dedi



Miçotakis konuşmasında vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.

Yunan adalarına kapıda vize konusu için ise Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise

İki liderin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik. Ülkelerimizdeki azınlıkların refahının atması ilişkilerimizi iyi yönde etkileyecektir. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önemlidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların temini hepimizin önceliği olmalıdır. Bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin kaçınılmaz olduğunu gördük.

MİÇOTAKİS

Miçotakis ise şunları söyledi:

“ İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk. Doğu Ege'de yıl boyunca 7 günlük süre boyunca vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini karar olarak ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla çevremizde cereyan eden olayların analizini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi ve aynı zamanda insani değerlere saygı, silahsız sivillerin korunması konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BMGK'nnı kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusundaki gelişmeler bu doğrultuda.”

SAKELAROPULU İLE GÖRÜŞME

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum

Hedef 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, “Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.” dedi.

HIZLI VİZE VERİLCEK 10 ADA

Öte yandan Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides, Yunan adaları için Türklere hızlı vize verilmesinin detaylarını paylaştı.

Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra dün ilk kez Yunanistan'a gitti.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya 8 bakanla birlikte gitti.TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi. Erdoğan ise Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi; "Aramızda çözülemeyecek sorun yok." dedi Yunanistan , Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi verecek. Bu açıklamayı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yaptı...Miçotakis konuşmasında vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.Yunan adalarına kapıda vize konusu için ise Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye -Yunanistan ilişkilerine yönelik mesajlar verdi. Miçotakis ile yılda en az 1 kere buluşma kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan ile bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim." dedi.İki liderin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik. Ülkelerimizdeki azınlıkların refahının atması ilişkilerimizi iyi yönde etkileyecektir. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önemlidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların temini hepimizin önceliği olmalıdır. Bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin kaçınılmaz olduğunu gördük.İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk. Doğu Ege'de yıl boyunca 7 günlük süre boyunca vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini karar olarak ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla çevremizde cereyan eden olayların analizini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi ve aynı zamanda insani değerlere saygı, silahsız sivillerin korunması konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BMGK'nnı kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusundaki gelişmeler bu doğrultuda.”SAKELAROPULU İLE GÖRÜŞMETC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorumHedef 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, “Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.” dedi.HIZLI VİZE VERİLCEK 10 ADAÖte yandan Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides, Yunan adaları için Türklere hızlı vize verilmesinin detaylarını paylaştı.Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.