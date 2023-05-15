YSK açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

15.15 itibariyle yurt içi sandıkları 88,92 yurt dışında ise 52,69 katlım

Şu anda veri girişi yurt dışında 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan 49,51; Kılıçdaroğlu 44.88; Oğan yüzde 5.17 oy aldığı görülmüştür.