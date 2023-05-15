YSK açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:
"- Sağlık sorunları nedeniyle oy kullanırken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine baş sağlığı diliyoruz.
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Olgunlukla sonuçları bekleyen Türk Milletine teşekkür ediyoruz.
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15.15 itibariyle yurt içi sandıkları 88,92 yurt dışında ise 52,69 katlım
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Şu anda veri girişi yurt dışında 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan 49,51; Kılıçdaroğlu 44.88; Oğan yüzde 5.17 oy aldığı görülmüştür.
- Kalan oyların sonucu etkilemeyeceği öngörülerek seçim takvimine göre 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştri.