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YSK açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

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YSK açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı
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Son dakika: YSK, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci tura kaldığını duyurdu. YSK Başkanı Yener, yaptığı açıklamada saat 15.15 itibariyle; cumhurbaşkanı adayları Erdoğan'ın 49,51; Kılıçdaroğlu'nun 44.88; Oğan'ın yüzde 5.17 oy aldığını duyurdu.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

"- Sağlık sorunları nedeniyle oy kullanırken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

  • Olgunlukla sonuçları bekleyen Türk Milletine teşekkür ediyoruz.

  • 15.15 itibariyle yurt içi sandıkları 88,92 yurt dışında ise 52,69 katlım

  • Şu anda veri girişi yurt dışında 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan 49,51; Kılıçdaroğlu 44.88; Oğan yüzde 5.17 oy aldığı görülmüştür.

  • Kalan oyların sonucu etkilemeyeceği öngörülerek seçim takvimine göre 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştri.
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