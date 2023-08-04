Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşti.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.
Toplantıda alınan kararlarla, TSK'nın komuta kademesinde köklü değişiklikler oldu.
Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığına kimin atanacağı merak ediliyordu.
Genelkurmay Başkanlığı’na II. Ordu Komutanı Metin Gürak atandı.
İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ
Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da değişiklikler oldu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.
BAYRAKTAROĞLU VE KADIOĞLU KUVVET KOMUTANI OLDU
YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun getirilmesi kararlaştırıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.
TSK'DA BİR İLK YAŞANDI
Atamalarla birlikte dikkat çekici bir terfi de yaşandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk defa kadın general ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ettirildi.
Fırat daha önce Türkiye’nin ilk savaş gemisi komutanlığı görevini de yapmıştı
365 ALBAYIN GÖREV SÜRELERİ 2 YIL UZATILDI
30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.
2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.
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