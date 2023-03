Üzüntü verici çocuk raporu

Türkiye’de Çocuk Araştırması’na göre çocuklar yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Araştırma her 10 çocuktan sadece 1 tanesinin her gün et, tavuk veya balık yiyebildiğini gösteriyor

Çocukların %65’i ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tüketmek zorunda.

Son 12 ayda sinema veya tiyatroya giden 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %39.1’de kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 0-17 yaş grubundaki çocukların yaşam koşullarına ilişkin “2022 Türkiye Çocuk Araştırması” çocukların beslenmelerine yönelik dikkat çekici veriler sundu. TÜİK’in araştırmasında; anneleri tarafından ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı %62.4 olurken, eti, tavuğu veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %12.7’de kaldı.

SEBZE VE BAKLAGİLLER DÜŞÜK…

TÜİK’in 14 bin 705 çocuk ile ilgili derlediği bilgilerle oluşturulan araştırmaya göre, anneleri/temel bakım verenleri tarafından peynir ve yoğurt gibi hayvan sütünden yapılan yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı %57.8 oldu. Meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %50.5, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %33 düzeyinde saptanırken, fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %10.9’da kaldı.

SİNEMAYA 10 ÇOCUKTAN 4’Ü…

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından son 12 ayda sinema veya tiyatroya gittiği belirtilen çocukların oranının %39.1 olduğu görüldü. Çocukların %40.1’inin aileleri tarafından maddi olarak bu etkinliğin karşılanamadığı; %24.3’ünün yaşadığı yerin yakınında sinemanın/tiyatronun olmadığı; %21’inin sinema veya tiyatroya ilgi duymadığı; %6.2’sinin ailesinin zamanı olmadığı için götürmediği; %5.2’sinin pandemi ile ilgili durumlar nedeniyle, %2.8’inin ailesinin izin vermediği için gidemediği görüldü.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER SONUÇLAR:

Şeker veya çikolata gibi tatlıları her gün tüketenler %32.6,

Cips ve kraker gibi atıştırmalıkları her gün tüketenler %21.4,

Kola/şeker içeren içecekleri her gün tüketenler %15.1,

Kendine ait odası olan çocuklar %34,

Odayı bir hane halkı üyesi ile paylaşanlar %29.4,

Odayı iki/daha fazla hane halkı üyesi ile paylaşanlar %36.6

Günde en az bir defa diş fırçalayan çocuklar %66.5.