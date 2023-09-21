Uyuşturucu baskınında bir şehit

Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Sağ yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye’de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir astsubay şehit oldu.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki Adil D. isimli kişinin oturduğu bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese baskın yaptı.

Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. Teğmen Şule Erdoğdu, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı.

Yaralı askerler, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt kurtarılamadı.

Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sağ olarak ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

