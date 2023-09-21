banner913
banner932
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
5 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
29 0
 
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
4 0
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
5 0
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
15 0
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
16 0
banner964

Uyuşturucu baskınında bir şehit

banner476

Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Sağ yakalanan şüpheli gözaltına alındı

banner974
Uyuşturucu baskınında bir şehit
banner971
Osmaniye’de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir astsubay şehit oldu.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki Adil D. isimli kişinin oturduğu bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese baskın yaptı.
Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. Teğmen Şule Erdoğdu, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı.
Yaralı askerler, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt kurtarılamadı.
Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Sağ olarak ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.