17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 24 yıl geçti… Acılar hala taze

Bugün, 17 Ağustos büyük Marmara depreminin yıldönümü.

Bundan tam 24 yıl önce, 17 ağustos 1999 gecesi, saatler 03:02´yi gösterdiğinde, Türkiye tarihinin en büyük yıkımlarından biri yaşanmış, Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem, binlerce kişiyi hayattan koparmıştı.

45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açmıştı.

24 yıl önceki felakette resmi rakamlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetmiş, 23.781 yaralanma olmuş. 505 kişi sakat kalmış, 285 bin 211 ev 42 bin 902 iş yeri hasar görmüştü.

