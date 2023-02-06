Ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı! ''İkinci bir açıklamaya kadar...''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem birçok ilde hissedilmişti. Ülkenin tüm olanakları depremde hasar gören illere seferber edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"SPOR ORGANİZASYONLARI DURDURULMUŞTUR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."