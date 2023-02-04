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Uğur Dündar’ın acı günü

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Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenilerek yaşama veda etti

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Uğur Dündar’ın acı günü
Soruşturmacı gazeteci, duayen televizyoncu ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayata veda etti.
Uğur Dündar'dan altı yaş küçük olan Gülten Dündar'ın uzun süredir tedavisi mümkün olmayan bir hastalık ile mücadele ettiği öğrenildi.
Gülten Dündar, Ayşe Dündar ve Türkiye'nin ilk dedektiflerinden olan polis müdürü Osman Dündar çiftinin en küçük çocuğuydu.
Çiftin Birsen, Ayten, Uğur ve Nurten'den sonra beşinci çocuğu olan Gülten Dündar 74 yaşındaydı. Cem ve Can Aral'ın annesi olan Gülten Dündar, Silivrikapı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.
Uğur Dündar'ın ablası Ayten Dündar da 1953 yılında Çan – Yenice Depremi'nden sonra, karlı günlerde Kızılay çadırında yakalandığı hastalık nedeniyle 23 yaşında vefat etmişti.
 
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