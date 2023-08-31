Türkiye’nin dört bir yanında Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer'in 101. yılında vatandaşlar şehirlerdeki kutlama alanlarına akın etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yediden yetmişe birçok vatandaş katılarak bu büyük günün gururunu yaşadı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde 6 yıl önce batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye dalan su altı ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı
Devlet erkânı Anıtkabir’de
101. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
Geçen yıl Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmî törende “Reis” ve “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganı atılan Anıtkabir’de bu yıl da benzer görüntüler yaşandı.
Büyük Zafer’in 101. yılı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir’de bir grup, ‘Reis’ sloganları attı ve Rabia işareti yaptı.
Erdoğan ise bu durumda el sallayarak karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
101 otomobillik konvoy
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Pendik ile Kadıköy arasında 101 otomobillik konvoy oluşturdu.
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