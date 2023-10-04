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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'ye geliyor

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC'ye geliyor
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Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile biraraya gelecek.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin KKTC’deki temasları çerçevesinde, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Türkiye Maarif Vakfı Temsilcilik Ofisi/Eğitim Merkezi’ni de ziyaret edecek.
 
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