Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Guatemala, Endonezya, Gine-Bissau, Kırgızistan, Azerbaycan, Tunus, Moritanya, Angola, Macaristan, Kazakistan, Cezayir, Sırbistan ve Zambiya ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lefkoşa'da 7 Haziran 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile KKTC arasında 8 Ağustos 2022 ve 2 Eylül 2022'de imzalanan "Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Kasım 2022'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BRTK Radyo Frekanslarının Güncellenmesi ve Güçlendirilmesi Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

