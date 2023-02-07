banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
17 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
28 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
10 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
29 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

Türkiye deprem risk haritası: Türkiyedeki fay hatları neler, kaç fay hattı var?

banner476

Türkiye'de meydana gelen sarsıcı depremlerin ardından ülke genelinde deprem risk haritası sorgulamaları hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında artçı sarsıntılar ile risk hala devam ediyor. Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen Doğu Anadolu fayı ile ilgili bilgileri ve risk haritasını haberimizde derledik. İşte detaylar...

banner825
Türkiye deprem risk haritası: Türkiyedeki fay hatları neler, kaç fay hattı var?

  • Türkiye deprem risk haritasıyla birlikte, Türkiye'de bulunan fay hatlarının nerelerde olduğu ve Doğu Anadolu fay hattının nereden geçtiği yaşanan yıkıcı depremlerin ardından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında riskli bölgeler merak edilirken fay hatlarının geçtiği illere ilişkin sorgulamalar yapılıyor. İşte Türkiye risk haritası ile en riskli ve en az riskli bölgeler..

  • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NE DEMEKTİR?

    Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

  • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

    Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI

    • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

  • TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller

  • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER ŞU ŞEKİLDE;

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

 
  • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

    TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

  • ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

  • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE/RİSK HARİTASI | Türkiyedeki fay hatları neler, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var nereden geçiyor?

    EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.