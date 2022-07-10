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Türkiye'de sel alarmı

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Dün gece başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün için de uyarıda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum için alarm veren AFAD’dan yapılan açıklamada “Pazar günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi. İSTANBUL: Gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı. Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Yalı Mahallesi’nde bir eve yıldırım düştü. Sultangazi’de rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy’de trafiğe çıkan sürücülerin güçlükle ilerlediği görüldü. FABRİKADA İŞÇİLER MAHSUR KALDI Esenyurt'a bağlı Pınar ve Yeşilkent mahallerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Dört katlı binanın bodrum katında mahsur kalan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada ise dört işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi. SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ ANKARA: Şiddetini artıran sağanak yağmur; Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. 50 TON SU TAHLİYE EDİLDİ ESKİŞEHİR: Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartmanın garajında biriken su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi. Uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi. 10 GÜN İÇİNDE İKİNCİ KORKU KARABÜK: Merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük'te geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı. Birçok bölgede yollar dere yatağına dönerken, bazı işyerleri ve apartmanların giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

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Türkiye'de sel alarmı
Türkiye'de birçok ilde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 2

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 3

ESKİŞEHİR

Sağanak nedeniyle -Ankara çevre yolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 4

Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 5

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 6

BİLECİK

'te de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 7

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 8

Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 9

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 10

BURSA

Bursa'da da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 11

Yeniceköy Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesi'nde ise çöp konteynerleri suya kapıldı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 12

Cerrah Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.



Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 13

ANKARA

Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde sel meydana geldi. 

Ankara'da Nallıhan, Güdül ve çevre ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli sağanak, köy yollarında sel sularının oluşmasına neden olurken, kuvvetli rüzgar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 14

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği'nden yapılan sağanak yağış uyarısında, vatandaşların dikkatli olması belirtilerek, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 15

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. 


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 16

Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 17

KARABÜK

Akşam aralıklarla başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak il merkezi ve Yenice ilçesinde etkisini gösterdi.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 18

Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük’te geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 19

Karabük merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, Şirinevler Mahallesi'nde bir ev sular altında kaldı.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 20

Yağış nedeniyle Ankara ve Zonguldak caddeleri ile Yenice ilçe merkezinde yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük ve bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 21

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

21 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 22
Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 23
Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 24
Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 25
Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi - 26
 
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