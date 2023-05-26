Türkiye'de beş milyon göçmen var

TC Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede şu an 4 milyon 990 bin 663 göçmen bulunuyor.
Suriyeli göçmen sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu aktarıldı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğunu bildirdi.
Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.
Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.
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