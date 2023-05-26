banner913
banner932
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
4 0
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
7 0
 
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
59 0
GG sonunu getiremedi
GG sonunu getiremedi
19 0
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
13 0
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
13 0
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
13 0
banner915

Türkiye'de beş milyon göçmen var

banner476

TC Göç İdaresi Başkanlığı, ülkede şu an 4 milyon 990 bin 663 göçmen bulunduğunu açıkladı

banner825
Türkiye'de beş milyon göçmen var
banner931
TC Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede şu an 4 milyon 990 bin 663 göçmen bulunuyor.
Suriyeli göçmen sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu aktarıldı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğunu bildirdi.
Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.
Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.