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THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Seattle uçuşu esnasında bir kaptan pilot hayatını kaybetti. Uçak New York'a iniş yaptı.

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THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bugün X'te yaptığı bir paylaşımda THY'nin İstanbul-Seattle uçuşu esnasında bir kaptan pilotun aniden rahatsızlandığını ve uçağın New York'a acil iniş yaptığı esnada hayatını kaybettiğini belirtti.
Üstün, "TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
"2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı" diyen Üstün, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir" diye ekledi.
"Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."
 
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