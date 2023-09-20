Tartıştığı eşini uyurken öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kendisini ve çocuklarını şiddet uygulayan eşi Ahmet Kalkan'ı (40) uyurken boğazından bıçaklayarak öldüren Süreyya Kalkan (39), olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Olay, Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi’nde dün sabaha yakın saat 04.00 sularında gerçekleşti. Süreyya Kalkan, eşi Ahmet Kalkan’ın önceki akşam kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, uyurken onu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın hemen ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, “Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın” dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet Kalkan’ın yatağında boğazından bıçaklanmış cesedini buldu.

Olay sonrasında gözaltına alınan Süreyya Kalkan’ın ifadesinde, “Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da (önceki akşam) yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı, o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm” şeklinde ifade verdiği bildirildi.

