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Taha Duymaz’dan acı haber

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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşleri Melek ile Umut Duymaz'ın depremden 12 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı

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Taha Duymaz’dan acı haber
Hatay'da enkaz altında kalanlardan biri olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.
Arama kurtarma ekipleri günlerdir Duymaz'ı enkaz altında çıkarabilmek için çalışıyordu. Ancak Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, depremden 12 gün sonra Taha Duymaz ve kardeşleri Melek ile Umut Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.
Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.
 
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