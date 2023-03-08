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Sude'den acı haber

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi ancak büyük kızları Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alamadı. Kızını arayan Öcal ailesinin verdiği DNA testinden, öldüğü belirlenen Sude'nin cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi

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Sude'den acı haber
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki enkazdan yaralı olarak kurtarılan Sude'den acı haber geldi.
Depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Taşır Apartmanı da yıkıldı.
İki katlı binanın zemin katında oturan 3 çocuk annesi Yasemin Öcal, eşi Mehmet Nasif Öcal, kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7), enkaz altında kaldı.
Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çiftle 2 kızları 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan ise haber alınamadı.
İki kızıyla İzmir'de yakınlarının yanına taşınan Öcal çifti, Sude'nin bulunması için 1 Mart'ta DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Sude'nin yaşamını yitirdiği ve cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi.
Savcılık, aileyi arayıp durumu iletti. Öcal çifti, Sude'nin cenazesini teslim almak üzere Adana'ya gitti. Sude'nin cenazesinin memleketleri Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.
 
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