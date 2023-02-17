Rekor bağış

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm tv kanalları ortak yayınla depremzedeler için bağış topladı.

Türkiye içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda eş zamanlı yayınlanan program 7 saat sürdü.

Türkiye, ortak yayında tek yürek olurken yardım gecesinde saat 02:54'te toplanan bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı.

Gecede en yüksek bağış TCMB'den geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı

Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

ilk anda 100 milyar lira olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edeceğini aktardı.

​​​​​​​TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ortak yayına telefonla bağlanarak, iki maaşını bu kampanyaya bağışladığını açıkladı. Depremin ardından yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımların yanı sıra 3 aylık maaşını AFAD'a bağışlayan ve Meclis'te görev yapan tüm milletvekillerine ''birer maaşlarını bağışlama'' çağrısı yapan Şentop, toplamda 5 maaşını bağışlamış oldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak yayına bağlanarak, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirtti, ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz. İnşallah bundan sonra da yardımlarımız sürecek.'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşinin birer maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını kaydetti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Daha önce bir maaşımı bağışladığımı ifade etmiştim. Şimdi ilave olarak hanımım adına bir maaşımı, çocuklarım adına bir 50 bin lira, ayrıca 500 bin lira bağışladığımı buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıllık maaşını bağışlarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ birer maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, kampanyaya 1 milyon lira bağışlayarak destekte bulundu.

Ortak yayına bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “Türkiye Diyanet Vakfımız şu ana kadar 400 milyon lira harcadı. Ayrıca üç maaşımı da bağışlıyorum." dedi

EN YÜKSEK BAĞIŞ TCMB VE KAMU BANKALARINDAN

Gecede en yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı. Turkcell 3,5 milyar TL bağış yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı firmaların bağış rakamı 3,6 milyar TL olarak açıklandı.

Cengiz Holding daha önceki 500 milyonluk yardıma ek olarak 2,5 milyar TL, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Telekom, Borsa İstanbul Grubu, THY ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar TL bağışladı.

Programa telefonla bağlanan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptıkları toplam yardım miktarını 2 milyar TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağış yaptı.

