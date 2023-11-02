Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki şirketlerden aile bireylerine sahta fatura kesildiği, paranın aile şirketleri arasında transfer edildiği belirtildi. Rapora göre, Polat çifti, Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanan paralarla, gayrimenkul ve çok sayıda araç aldı. Çiftin geçen hafta tüm varlıklarına da el konulmuştu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi.Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi.Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şüphelinin ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.