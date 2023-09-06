Pençe-Kilit’ten acı haber

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu bir asker de yaralandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit oldu.Şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi’nin acı haberi önce Adana Kozan’daki evine, ardından İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki baba ocağına ulaştı.Çanaklı Mahallesi Bilim Sokakta bulunan şehidin eşi Sevgi Sipahi’nin yakınları şehidin eşini teselli etmeye çalışırken şehidin iki çocuğu olduğu öğrenildi.Konuyla ilgili TC Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Komd. Asb. Üçvş. Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."