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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı ilk ona anlattı

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23 Nisan 1920 günü bir milletin kaderi değişti. Meclis açıldı, ulusun egemenliği ilan edildi. Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. 12 yaşındaki Nuriye İdil ile Konya'da 1922'de fotoğraf çektiren Atatürk'ün o sırada söyledikleri armağanın habercisiydi...

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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı ilk ona anlattı
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Adı Nuriye İdil. Osmanlının Tokat savcısıyken görevini bırakıp Milli Mücadele’ye katılan, TBMM’nin 11 kurucu milletvekilinden biri olan Sıtkı Gür’ün kızı. Aynı zamanda 23 Nisan’ın çocuk bayramı olarak kutlanmasında Atatürk’e ilham veren kız çocuğu…
Nuriye İdil, 2013’te 104 yaşında vefat etti. Bir ömür boyunca Atatürk’le karşılaşmasını, birlikte çektirdikleri o fotoğrafın hikayesini hiç unutmadı…
Meclis’in açıldığı gün çocuklara “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz…” diye hitap eden büyük bir liderle karşılaşmasını, o fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:
“Fotoğrafın çekildiği gün okuldaydım. İkinci sınıftaydım. Atatürk Konya Mevlana Türbesi’ne yakın bir yerde olan Şems isimli güzel okulumuza geldi. 1922 senesiydi. Yengem ve dayılarım benim için şapka yaptırmışlardı. Atatürk geldiğinde o şapkayı takmıştım.
Öğretmenlerim Atatürk’e götürmem için bana bir buket çiçek verdiler. Yanına gittim, korkuyla çiçekleri takdim ettim. Ama nasıl titriyordum, görseydiniz. Resimde de görülür. ‘Titreme küçük kız, titreme’ dedi.
Bana kimin kızı olduğumu sordu. ‘Aferin, ilk şapka giyen sen oldun. Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?’ diye sordu. ‘Çok seviyorum Paşam’ dedim.
Atatürk de ‘O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edeceğim, onlarla birlikte oynayın, kaynaşın’ dedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın oluşumunda benim Atatürk ile olan bu diyaloğumun da payı olmasının sevinç ve gururunu yaşıyorum”
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