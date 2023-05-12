Muharrem İnce adaylıktan çekildi

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi



Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, bu montajlardan korktuğum falan yok.'' dedi

İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.

''SON 45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ SON 45 SENEDE GÖRMEDİM''

Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki

''BU, ÖZEL HAYAT FALAN DEĞİL, İFTİRA''

Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şöyle devam etti:

"Sahte görüntüler yayınlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira."

Bir gazetecinin söz konusu görüntülerle ilgili "gerçek ya da montaj fark etmez" şeklinde ifade kullandığını aktaran İnce, "Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin, çünkü gerçek değil." değerlendirmesinde bulundu.

''BİR YANDAN FETÖ'CÜLER, BİR YANDAN PKK'LILAR SALDIRIYOR''



İnce, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti, benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira." sözlerini sarf etti.

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"5 milyon dolarlık banknot, dekont; yazıyor geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar, oğlumun üzerinde 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atıyor. Benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor, 'evini nereden aldın' diyor. Ben evi 2016'da almışım. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla, döne döne. Her gün bir iftira var, 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum."

Memleket Partisi'nin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu, mutlaka Meclis'e girmesi gerektiğini vurgulayan İnce, "Neden söyleyeyim; HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, Devalı, Gelecekli var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız." diye konuştu.

''ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM, BUNU MEMLEKETİM İÇİN YAPIYORUM''

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.

''BAHANELERİ KALMASIN, YOKSA SEÇİMİ KAYBETTİKLERİNDE SEÇİMİN SABAHI BÜTÜN SUÇU BİZE ATACAKLAR''

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım, bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."

İnce, açıklamalarının ardından parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilerin, sağlık durumuyla ilgili sorusuna, "Gayet iyiyim." yanıtını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce , 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, bu montajlardan korktuğum falan yok.'' dediİnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye 'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şöyle devam etti:"Sahte görüntüler yayınlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira."Bir gazetecinin söz konusu görüntülerle ilgili "gerçek ya da montaj fark etmez" şeklinde ifade kullandığını aktaran İnce, "Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin, çünkü gerçek değil." değerlendirmesinde bulundu.İnce, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti, benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira." sözlerini sarf etti.Muharrem İnce, şunları kaydetti:"5 milyon dolarlık banknot, dekont; yazıyor geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar, oğlumun üzerinde 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atıyor. Benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor, 'evini nereden aldın' diyor. Ben evi 2016'da almışım. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla, döne döne. Her gün bir iftira var, 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum."Memleket Partisi'nin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu, mutlaka Meclis'e girmesi gerektiğini vurgulayan İnce, "Neden söyleyeyim; HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, Devalı, Gelecekli var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız." diye konuştu.Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:"Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım, bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."İnce, açıklamalarının ardından parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilerin, sağlık durumuyla ilgili sorusuna, "Gayet iyiyim." yanıtını verdi.