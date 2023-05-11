banner913
banner932
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
6 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
7 0
 
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
10 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
29 0
Klasman tamam, gözler play-off’ta
Klasman tamam, gözler play-off’ta
11 0
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
19 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
20 0
banner915

Muharrem İnce adaylıktan çekildi

banner476

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüğü yönünde iddialar ortaya atılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayında açıklama yaptı. İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

banner825
Muharrem İnce adaylıktan çekildi
banner931
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinden 11 kurmayıyla yaptığı toplantı sonrası, “çekilme” fikriyle ilgili “Düşünelim” dediği iddia edilmişti.

Siyaset arenasını hareketlendiren iddia sonrası Muharrem İnce, kameraların karşısına geçti.

’45 YILDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM’

Muharrem İnce şunları söyledi:

“40 yılın üzerinde siyasette hizmet ettim. Bu son 45 günde gördüklerimi son 45 yılda görmedim. Sahte dekontlar sahte videolar. İsrailli bir porno sitesinden alıyor benim fotoğrafımı koyuyor üstüne. Bunları da FETÖ’cüler yapıyor.

Hiçbir emniyet mensubu, hiç bir savcı bunu soruşturma yapmıyor. Hiç bir gazeteci de bunu yazmıyor. Yazan da FETÖ’cülere hizmet eder gibi yazıyor. ‘Özel hayatın gizliliği’ diyor. Bu özel hayat değil iftira. Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır.”

ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM

Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa bana saldırıyor. Hergün dövüştüm bunlarla. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Memleket Partisi Türkiye için önemlidir. Mutlaka o mecliste olmalıyız. Atatürkçüler o mecliste olmalıdır. Türkiye’nin sigortası memleket partisidir.

Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum. Adaylıktan çekiliyorum bunu memleket için yapıyorum. Kaybettiklerinde suçu bana atmasınlar bahaneleri kalmasın.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.