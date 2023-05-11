Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüğü yönünde iddialar ortaya atılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, canlı yayında açıklama yaptı. İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'nin partisinden 11 kurmayıyla yaptığı toplantı sonrası, “çekilme” fikriyle ilgili “Düşünelim” dediği iddia edilmişti.

Siyaset arenasını hareketlendiren iddia sonrası Muharrem İnce, kameraların karşısına geçti.

’45 YILDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM’

Muharrem İnce şunları söyledi:

“40 yılın üzerinde siyasette hizmet ettim. Bu son 45 günde gördüklerimi son 45 yılda görmedim. Sahte dekontlar sahte videolar. İsrailli bir porno sitesinden alıyor benim fotoğrafımı koyuyor üstüne. Bunları da FETÖ’cüler yapıyor.

Hiçbir emniyet mensubu, hiç bir savcı bunu soruşturma yapmıyor. Hiç bir gazeteci de bunu yazmıyor. Yazan da FETÖ’cülere hizmet eder gibi yazıyor. ‘Özel hayatın gizliliği’ diyor. Bu özel hayat değil iftira. Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır.”

ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM

Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa bana saldırıyor. Hergün dövüştüm bunlarla. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Memleket Partisi Türkiye için önemlidir. Mutlaka o mecliste olmalıyız. Atatürkçüler o mecliste olmalıdır. Türkiye’nin sigortası memleket partisidir.

Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum. Adaylıktan çekiliyorum bunu memleket için yapıyorum. Kaybettiklerinde suçu bana atmasınlar bahaneleri kalmasın.