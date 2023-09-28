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Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Kıbrıs da yer aldı

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“Barış Gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir”

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Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Kıbrıs da yer aldı
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Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan basına kapalı toplantısı 3 saat sürdü. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Kıbrıs da yer aldı.

MGK bildirisinde, “BM Barış Gücü’nün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
"Kerkük'te huzurun muhafazası ve ülkedeki terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilmesinin, bölgeye yönelik siyasetimizin esasları arasında yer aldığının altı çizildi.” Denilen bildiride, (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle müttefiklik mesuliyetleri hatırlatıldı.
MGK bildirisinde ayrıca “Kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünün tesisiyle açılabileceği hususu başta Ermenistan olmak üzere taraflara hatırlatılmıştır.(Güney Kafkasya) Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği belirtilmiştir.” Denildi.
 
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