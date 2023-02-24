Mezara konulurken canlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden şiddetli bir şekilde etkilenen Suriye'nin Atarib kasabasında çöken bir binanın enkazından çıkarılan ve öldüğü düşünülen adamın hayatta olduğu mezarlıkta ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu.

İngiliz Dailystar gazetesinin haberine göre; Suriye'nin Atarib kasabasında çöken bir binanın enkazından çıkarılan Suriyeli genç, yaşam belirtisi göstermediği için öldüğü düşünüldü.

Arama kurtarma ekipleri, adamın cansız bedenini teşhis edilmesi için morga kaldırdı.

Morgda bekletilen Suriyeli genç Ahmed el-Maghribi'nin ailesine 2 gün sonra ulaşıldı.

Ailenin kimlik doğrulaması ardından cenaze için mezarlığa hareket edildi.

O ana kadar hayatını kaybettiği düşünülen Ahmed el-Maghribi, herkesi şaşkına çeviren bir şekilde mezarlığa varıldığında hareket etmeye başladı.

Gözlerine inanamayan aile, ceset torbasından çıkardıkları aile üyesini yeniden hastaneye götürdü.

