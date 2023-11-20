Metin Uca’ya son veda

İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Törende Uca'nın yakınları duygusal anlar yaşadı. Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, “Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık” dedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi. Şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

Namazın ardından Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.

YAKILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Metin Uca, daha önce konuk olduğu bir programda ölümden korkmadığını ve güzel öleceğini düşündüğünü belirterek vasiyetinden bahsetmişti.

Yakılmak istediğini söyleyen Uca’nın vasiyeti şöyleydi:

“Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı’ndan serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum.”

