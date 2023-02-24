Metin Akpınar’dan 500 bin TL bağış

Kahramanmaraş'ı sarsan depremlerden sonra barınma problemleri ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı " Bir Kira Bir Yuva" kampanyası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Geceye bağış yağdı. Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptı. Usta sanatçı yaptığı bağışla sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da 'Metin Akpınar' hashtag'i adı altında kısa sürede çok sayıda tweet atıldı.
Akpınar'ın bağışına "Helal olsun" yorumları geldi.
YILDIZ TİLBE'DEN BÜYÜK BAĞIŞ
Hatay bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu. Yıldız Tilbe de geceye dayanışma için katılanlar arasındaydı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.