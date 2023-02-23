banner913
banner885
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
13 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
25 0
 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
14 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
22 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
10 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
banner915

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

banner476

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'da merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

banner825
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Saat 14.41'deki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Doğanşehir, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştu. 

İlçede bulunan 12 bin yapıdan 6 bini yıkılmış veya ağır hasar almıştı.

Malatya Valiliği, kent genelinde yıkılan bina sayısını 3 bin 103, ağır hasarlı bina sayısını ise 18 bin 29 olarak açıklamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.