Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 işçi de hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında dün saat 14.30 sıralarında göçük meydana geldi.Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri, işçileri kurtarmak için ocağa girdi. Göçük haberini alan işçi yakınları maden ocağı ve hastane önlerine akın etti. Yakınlarından iyi haber bekleyenler gözyaşı döktü.Ekiplerin çalışmasıyla 7 işçi çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Coşkun Atalay, Ramazan Yıldırım, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün, Ersin Aydın, Talha Yılmaz ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı.Ancak 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım (fotoğrafta), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ramazan Yıldırım’ın Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hafif yaralılar dahil toplam 5 madencinin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen ışıkhan, "Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir." ifadelerini kullandı.NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay sırasında vardiyada 280 işçinin olduğu bilgisini verdi.Göçüğün nedeninin patlama değil tavan çökmesi olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.