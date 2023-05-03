banner913
banner932
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
14 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
7 0
 
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
19 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
47 0
banner915

Konya'da katliam gibi kaza

banner476

Korkunç kaza Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

banner825
Konya'da katliam gibi kaza
banner931

İbrahim Baştürk idaresindeki hafif ticari araç, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü İbrahim Baştürk ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.