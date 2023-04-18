Kılıçdaroğlu: Yüzde 54.6 Erdoğan: Yüzde 45.44

Türkiye’de yedi farklı araştırma şirketinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alındı. Yapılan hesaplamaya göre, seçimini ikinci tura kalması halinde birinci ile ikinci arasında yaklaşık 10 puan fark var



Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54.6 oyla seçimden galip çıkıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45.44’te kalıyor.

Cumhur İttifakı‘nın oyu yüzde 40.1 olurken, Millet İttifakı çatısı altında giren partilerin oy oranı yüzde 38.7’de kalıyor.

Yeşil Sol Parti ile Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 11.3 oy alıyor.

Cumhurbaşkanı adaylığından Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmediği için tepki gören Memleket Partisi‘nin oyu ise yüzde 3.6’da kalıyor.

Türkiye Raporu, yedi ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak Anketlerin Anketi başlıklı çalışmasını sonuçlarını paylaştı.Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyüzde 54.6 oyla seçimden galip çıkıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Cumhurbaşkanıise yüzde 45.44’te kalıyor.‘nın oyu yüzde 40.1 olurken,çatısı altında giren partilerin oy oranı yüzde 38.7’de kalıyor.Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi ’nin dahil olduğuise yüzde 11.3 oy alıyor.Cumhurbaşkanı adaylığından Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmediği için tepki gören Muharrem İnce ’nin genel başkanı olduğu‘nin oyu ise yüzde 3.6’da kalıyor.