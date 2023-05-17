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Kayıp diye seferber olunup 28 saat arandı! Çıktığı yer şaşkına çevirdi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan iki arkadaş Bursa’nın İznik ilçesine gezmek için geldi. Ünlü Tacir Kanyonunda arkadaşını kaybeden şahıs durumu ekiplere bildirdi. Ekipler seferber olup 28 saatlik arama yaptı. Ancak aranan kişi şaşırtan bir yerde çıktı.

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Kayıp diye seferber olunup 28 saat arandı! Çıktığı yer şaşkına çevirdi
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Gölcük’te ikamet ettiği öğrenilen ve gezmek için arkadaşıyla birlikte Bursa’ya gelen Y.D. (42), İznik ilçesindeki ünlü Tacir Kanyonuna gitti. İki arkadaş burada bir süre vakit geçirdikten sonra Y.D., vadiye doğru inmek istedi. Arkadaşı ise tehlikeli bulduğu için onunla gitmedi. Aradan saatler geçmesine rağmen geri dönmeyen Y.D.'yi çevrede arayan arkadaşı, daha sonra Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.AW892676_01
İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, kayıp şahsı aramaya başladı. Diğer yandan AFAD ve AKUT ekiplerinden de destek istendi.AW892676_02

BAKIN NEREDE BULUNDU

28 saati aşan ve onlarca kişinin dahil olduğu kurtarma çalışması devam ederken, 28 saat aranan 42 yaşındaki Y.D. Gölcük’teki evinde bulundu.

Arama kurtarma ekipleri konuyla ilgili tutanak düzenleyip çalışmalarını sonlandırdı.


 
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