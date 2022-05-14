Karadeniz'in rengi korkuttu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde, denizin rengi adeta kırmızıya döndü. Denize boya döküldüğünü sanıp durumu yetkililere ihbar edenler oldu. Bölgede yaşayanlar, ''30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük'' diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Renk değişiminin nedeni incelemelerin ardından kesinleşecek

Karaburun Sahili'nde, deniz suyunun rengi bölüm bölüm turuncu ve kızıla döndü. Çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine ekipler bölgeye geldi. Denizden alınan numuneler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisine gönderildi.

ALG PATLAMASI OLABİLİR



Değişimin nedeni alg patlaması olarak tahmin edilirken kesin neden incelemenin ardından netleşecek. Turuncu ve kızıla dönen deniz suyu havadan görüntülendi.



Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, analizler sonucunda renk değişiminin nedenini açıklayacaklarını belirtti.



Akgün, "Denizden aldığımız numunelerin müsilaj, alg patlaması veya polen kaynaklı bir renk değişimi olup olmadığına ilişkin gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl görmüş olduğumuz müsilaj etken bakterisine benzemiyor. Polen veya alg patlamasından kaynaklı olabilir'' dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ DURUM"



Denize yüzmeye gelen Mustafa Şahan ise "Çocukluğumdan beri buraya yüzmeye gelirim. Aslında İstanbul'un en temiz denizlerinden biri. Sonuçta Karadeniz. Kirlenmeyi ilk defa gördüm. Denize girmek için geldim. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama çok üzücü bir durum" diye konuştu.

"İLK DEFA GÖRDÜK"



30 yıldır Karaburun'da yaşadığını belirten Duygu Çiğdem "30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük. Sabah deniz tertemizdi şu an kırmızı. İlerde arıtma var, arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum" dedi.