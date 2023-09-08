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İşte Türkiye’de büyük deprem beklenen 11 il

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıkladı

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İşte Türkiye’de büyük deprem beklenen 11 il
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
ANKARA, AYDIN VE AĞRI DETAYI
Türkiye’de büyük deprem beklenen illeri sıralayan Ercan, şu ifadeleri kullandı;
“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3, Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3(Öteki iller için sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5'dur)”
EN GÜVENİLİR İLLERİ AÇIKLAMIŞTI
Ercan, önceki gün sosyal medya hesabından Türkiye’nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıklamıştı. Prof. Ercan şu ifadeleri kullanmıştı;
“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”
 
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