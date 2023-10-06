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İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti 44 bin lirayı aştı

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İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 79,42 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 liraya çıktı. Asgari ücretle geçinen bir aile için mega kentte yaşamak neredeyse imkansız hale geldi

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İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti 44 bin lirayı aştı
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İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı. Kentte ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.968 lira arttı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında arttı.
ET-KIYMA VE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARINDA REKOR 
Et – kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 117,10 oranında arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.
 
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