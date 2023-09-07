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İstanbul, sele teslim

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İstanbul ve Kırklareli'ni sel vurdu. Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kırklareli'nde de sel felaketi yaşandı. 5 kişi öldü, 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor

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İstanbul, sele teslim
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İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de hastanenin morguna kaldırıldı.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ve suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başladı.
İğneada beldesindeki selde kaybolan 6 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp 1 kişi ise halen aranıyor.

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