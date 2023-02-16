İsias Otel'le ilgili iddialar

2020 yılında yenilenen İsias Otel'in kaç katlı olduğu konusunda muhtelif iddialar mevcut. Basında çıkan haberlerde 7 ile 10 kattan söz ediliyor.

Otelle ilgili iddialar şöyle:

Ana bina, eski bir apartmanla dış cephe kaplaması kapatılarak birleştirildi.



Binaya iki kaçak kat çıkıldı.



Lobi için kolon ve kirişler kesildi



Otoparktaki kolunlar tıraşlandı



Kolonlar ve plakaların içine daha az harç kullanımı içi briketler konuldu.



Taşıyıcı kolonlarda 8'lik ve 10'luk demirler kullanıldı.



Otel yapı denetiminden geçmediği için birden fazla kez mühürlendi. Buna

rağmen faaliyetine devam etti.



Katlar arası yaşam boşluğu bulunmuyordu.

