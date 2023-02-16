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İsias Otel'le ilgili iddialar

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2020 yılında yenilenen İsias Otel'in kaç katlı olduğu konusunda muhtelif iddialar mevcut. Basında çıkan haberlerde 7 ile 10 kattan söz ediliyor.

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İsias Otel'le ilgili iddialar
Otelle ilgili iddialar şöyle:
Ana bina, eski bir apartmanla dış cephe kaplaması kapatılarak birleştirildi.
 
Binaya iki kaçak kat çıkıldı.
 
Lobi için kolon ve kirişler kesildi
 
Otoparktaki kolunlar tıraşlandı
 
Kolonlar ve plakaların içine daha az harç kullanımı içi briketler konuldu.
 
Taşıyıcı kolonlarda 8'lik ve 10'luk demirler kullanıldı.
 
Otel yapı denetiminden geçmediği için birden fazla kez mühürlendi. Buna
rağmen faaliyetine devam etti.
 
Katlar arası yaşam boşluğu bulunmuyordu.
 
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