İsias Otel'le ilgili iddialar

Otelle ilgili iddialar şöyle:
Ana bina, eski bir apartmanla dış cephe kaplaması kapatılarak birleştirildi.
Binaya iki kaçak kat çıkıldı.
Lobi için kolon ve kirişler kesildi
Otoparktaki kolunlar tıraşlandı
Kolonlar ve plakaların içine daha az harç kullanımı içi briketler konuldu.
Taşıyıcı kolonlarda 8'lik ve 10'luk demirler kullanıldı.
Otel yapı denetiminden geçmediği için birden fazla kez mühürlendi. Buna
rağmen faaliyetine devam etti.
Katlar arası yaşam boşluğu bulunmuyordu.
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