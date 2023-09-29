İki yaşındaki çocuk yerde bulduğu çiviyi yuttu

Bursa’da Mesudiye Mahallesi Sakin Sokakta bulunan evde babaannesi mutfaktayken 2 yaşındaki Asil K. oyun oynadığı odada yerde bulduğu çiviyi ağzına atarak yuttu.
Odaya giren babaanne durumu fark edince, dışarıda olan oğlu ve gelinine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebek, tedaviye alındı.
Bebeğin yuttuğu çiviyi, doğal yollarla çıkarmasının bekleneceği, aksi takdirde ameliyatla midesinden alınacağı öğrenildi.
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