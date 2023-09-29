banner913
banner932
Şarkılar
Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi
3 0
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
3 0
 
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
7 0
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
10 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
19 0
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
119 0
''Sokağa çıkmaya hazırız''
''Sokağa çıkmaya hazırız''
28 0
banner964

İki yaşındaki çocuk yerde bulduğu çiviyi yuttu

banner476

banner974
İki yaşındaki çocuk yerde bulduğu çiviyi yuttu
banner971
Bursa’da Mesudiye Mahallesi Sakin Sokakta bulunan evde babaannesi mutfaktayken 2 yaşındaki Asil K. oyun oynadığı odada yerde bulduğu çiviyi ağzına atarak yuttu.
Odaya giren babaanne durumu fark edince, dışarıda olan oğlu ve gelinine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebek, tedaviye alındı.
Bebeğin yuttuğu çiviyi, doğal yollarla çıkarmasının bekleneceği, aksi takdirde ameliyatla midesinden alınacağı öğrenildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.