İki ankette Kılıçdaroğlu önde

Türkiye’de 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili dikkat çeken iki anket daha yayımlandı. İki ankette de Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde

Türkiye’de ORC Araştırma cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket şirketi, 11-15 Mart'ta yaptığı ankette katılımcılara, 'Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?' diye sordu. Ankete göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, 10,8 puan fark attı.

İŞTE ORANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,3

Muharrem İnce: Yüzde 3,1

GENEL SEÇİM ANKETİ

Öte yandan ORC, anket katılımcılarına, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. İşte sonuçlar:

CHP: Yüzde 28,3

AK Parti: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

HDP: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

Ankete göre Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44,5 oy alıyor. Bir önceki seçimde Millet İttifakı yüzde 33,9 oy almıştı. Ankete göre Millet İttifakı oylarını 10,6 puan artırdı.

Ankete göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 36,2 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı yüzde 53,7 oy aldı. Ankete göre Cumhur İttifakı 17,5 puan oy kaybediyor.

EUROPOLL ARAŞTIRMA’DAN DA ANKET

Öte yandan Türkiye’de EuroPoll Araştırma da, mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan anketin sonuçları şöyle;

CHP: Yüzde 31,9

AKP: Yüzde 29,8

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Anket şirketinin ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2

