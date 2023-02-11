İbretlik fotoğraf

TC Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, Twitter hesabından enkaz yığının ortasında sapasağlam ayakta kalmış İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasını paylaştı. Ulutaş, depremin değil binaların öldürdüğünü bir kez daha ortaya koyan ibretlik fotoğrafı, "Fazla söze gerek yok" ifadeleriyle paylaştı.
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