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Hurma fiyatları uçuşa geçti

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Türkiye’de 1 ay önce 250 lira olan hurmanın fiyatı 300 liraya çıktı

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Hurma fiyatları uçuşa geçti
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İstanbul Eminönü’nde Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala alışveriş hareketliliği başladı.
Esnaf, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın İskenderun Limanı’ndaki yangın nedeniyle pazara geç geldiğini ve fiyatının yükseldiğini belirtirken, deprem nedeniyle çarşıdaki yoğunluğun beklenenden az olduğunu söyledi.
Hurmaların en uygunu 120 TL’den başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. 1 ay önce 250 lira olan hurma şu an 300 lira.
 
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